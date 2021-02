Ouistreham. Les vacanciers profitent du soleil au skatepark et sur la voie verte

S'offrir une parenthèse ensoleillée, c'est ce que recherchent ces vacanciers à Ouistreham. Au skatepark mais aussi sur la voie verte qui longe le bord de mer, ils étaient nombreux ce mardi 23 février à profiter des températures printanières. Les habitués du coin ont lâché les gants et la doudoune pour le t-shirt. "La trottinette quand il fait froid c'est un peu relou", lâche Amaury Dupuis, avant que Melvin Elvin, son copain, n'ajoute, tout excité : "L'hiver a été long, ça fait du bien de rouler sous le soleil." Les garçons suivent des cours sous la houlette de Guillaume Bulleryal. Lui aussi apprécie les conditions. "C'est le bonheur, j'ai le meilleur bureau du monde, au soleil face à la mer !" Seuls les plus confirmés s'aventurent aux boardslides et tailwhip, comme on dit dans le jargon.

Virginie Ordonneau et sa fille Juane Walle ont profité de leur séjour en famille pour acheter des patins à roulettes. Gare aux chutes sur la voie verte ! -

Virginie Ordonneau et sa fille Juane Walle ont profité d'un séjour en famille pour une balade sur la voie verte. Elles testent les patins à roulettes achetés la veille. "Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ça fait du bien de prendre l'air", sourit la maman.