Eure. Il roule à plus de 100 km/h dans une zone 30 km/h

Le premier week-end des vacances, les samedi 20 et dimanche 21 février, a été chargé sur les routes de l'Eure. Pendant deux jours, les gendarmes ont relevé 83 excès de vitesse, dont neuf qui dépassaient d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée.

À plus de 100 km/h dans une zone 30

Le cas le plus marquant est celui du conducteur d'une Golf, dont la vitesse a été retenue à 104 km/h alors qu'il circulait dans une zone 30 km/h au Val d'Hazey. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa voiture a été placée en fourrière. Il sera convoqué devant la justice, comme deux autres conducteurs : le pilote d'une moto ayant roulé à 153 km/h et le conducteur d'une voiture pris à 161 km/h sur une départementale limitée à 80 km/h.