A Domicile. Kimberose sort de son cocon et séduit le public avec l'album Out

Le premier album de Kimberose, Chapter One, avait conquis 75 000 personnes. Il ne fait aucun doute que son second opus, Out, en séduira au moins autant. Kimberose, c'est la french-touch de la scène soul. Une voix puissante, envoûtante et des mélodies teintées de nombreuses influences.

De la pop de sa jeunesse à la musique nigérienne, Kimberose a retrouvé son petit frère pour travailler et le mélange est parfait. Piano, cuivres, l'alchimie opère et les envolées de la chanteuse révélée par la Nouvelle Star suffisent à faire chavirer le public.

Passé le choc d'une rupture amoureuse, il aura fallu un an de thérapie musicale à Kimberose pour dévoiler Out. Trente chansons pour n'en retenir que quatorze et faire éclore un magnifique papillon, une femme comme la musique française en compte peu.

Signes avant-coureurs, amour impossible, santé mentale, amour d'un autre, Kimberose navigue dans les vestiges de son histoire pour offrir un album à la hauteur de ses ambitions quand Chapter One était trop précipité à son goût.

Comme un nouveau départ, Out permet à Kimberose de penser à l'avenir et surtout la scène. Elle espère retrouver les concerts au printemps ou à l'été 2021.