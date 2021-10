Orne. Course à pied par temps de Covid-19 : la Ceriséenne sera connectée

La 5e édition de La Ceriséenne, course à pied disputée autour de la commune de Cerisé, près d'Alençon, avait pu être disputée en 2020. "On était l'ultime course juste avant le premier confinement", se souviennent les organisateurs.

La 6e édition, était prévue le week-end du 27 février 2021. Mais avec la Covid-19, impossible de réunir les 400 engagés sur la ligne de départ. Qu'à cela ne tienne, les organisateurs ont bouleversé le règlement. "On organise une course connectée, autogérée, sur deux jours", explique Amélie Lecomte, présidente de l'organisation. Juste pour donner un peu de fun à tous ceux qui n'ont plus aucune compétition à se mettre sous la semelle, "chacun est invité à courir 6 ou 12 kilomètres, où il veut pour éviter les rassemblements, entre samedi matin 27 et dimanche soir 28 février. Puis à mettre son chrono sur la page Facebook de la course." Tout repose sur la confiance mutuelle, un classement symbolique sera édité.

Voilà peut-être de quoi donner des idées aux autres organisateurs de courses à pied !

La charte de bonne conduite des participants à la Ceriséenne 2021.