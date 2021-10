Orne. Covid-19 : le taux d'incidence continue de baisser, la vaccination se poursuit

Au mardi 23 février, le taux d'incidence de la Covid-19 a encore baissé, pour atteindre 91,4 pour 100 000 habitants, dans l'Orne. Le département est, de loin, celui de Normandie qui affiche le taux le plus bas. Encore 139 personnes sont hospitalisées pour Covid-19.

Selon la préfecture du département, 29 294 injections de vaccin contre le coronavirus ont été réalisées dans l'Orne depuis le début de la campagne de vaccination, le 5 janvier dernier, ce qui représente 6,7 % de la population. 10 692 Ornais ont reçu leurs deux injections et 35 % des personnes âgées de 75 ans et plus ont reçu au moins la première.

Des dépistages par des tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, sont organisés par l'Agence régionale de santé et divers partenaires les prochains jours : mercredi 24 février à L'Aigle, salle Michaud, entre 9 heures et 16 h 30, jeudi 25, à la Halle au Blé à Alençon et vendredi 27, à Mortagne-au-Perche, sur le parking du Carré-du-Perche. Il faut venir muni de sa carte d'identité et de sa carte vitale.