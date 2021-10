Etats-Unis, UE, G7: en Birmanie, les pressions contre la junte militaire s'accumulent

France-Monde. Les militaires responsables du coup d'Etat en Birmanie étaient plus que jamais sous pression mardi avec une condamnation du G7 au lendemain de l'adoption par les Etats-Unis et l'Union européenne de nouvelles sanctions et de manifestations parmi les plus massives depuis le putsch du 1er février.