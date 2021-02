Seine-Maritime. Il n'y a plus de maire à Cléon, une délégation spéciale est en place

Au sud de Rouen, les 5 000 habitants de Cléon vivent désormais sans maire. L'élection de Frédéric Marche a été invalidée par le Conseil d'État, vendredi 12 février. Un nouveau scrutin devra être organisé dans les prochaines semaines. En attendant, la gestion des affaires courantes de la Ville a été confiée à une délégation spéciale.

Un ancien maire pour président

Les trois membres ont été désignés par le préfet de la Seine-Maritime une semaine plus tard et leur installation a officiellement eu lieu lundi 22 février. Cette délégation a procédé à l'élection de son président, qui revient à Max Martinez, qui connaît bien la vie d'une municipalité puisqu'il a été maire de Bonsecours de 1995 à 2008. Il exercera ainsi les pouvoirs de police du maire et agira en qualité d'agent de l'État, en attendant de nouvelles élections municipales.

Thérèse Plazanet, ancien cadre de la Direction régionale des finances publiques de Normandie, a, elle, été désignée vice-présidente. Marie-Christine Dudelay, ancien agent du ministère de la Transition écologique et solidaire, est également membre de la délégation spéciale.

Cette délégation ne doit gérer que des actes urgents ou nécessaires pour la pérennité de la commune, afin d'assurer la continuité des services publics. Les membres auront aussi pour rôle de préparer les prochaines élections municipales. Pour l'heure, aucune date n'a encore été communiquée.