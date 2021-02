Calvados. Des contrôles routiers renforcés dans le département

Prudence si vous profitez de cette première semaine de vacances pour aller vous balader dans le Calvados ! À compter de ce lundi 22 et jusqu'au dimanche 28 février, les gendarmes vont renforcer leurs contrôles routiers sur tout le département, notamment dans le Bessin et le pays d'Auge. Sont majoritairement concernés les axes entre Bayeux et le Molay-Littry sur la RD 5, la RD 613 entre Bayeux et la Cambe, la RD 27 entre Bonneville-sur-Touques et Périers-en-Auge, ainsi que la RD 45 entre Valsemé et Ouilly-le-Vicomte près de Lisieux.

Pour rappel, un mort et 55 blessés, dont 14 dans un état grave, ont été recensés depuis le début de l'année dans le département du Calvados.