US Quevilly, Euro 2012, la belle année de Foot Attitude à Rouen

En ce vendredi après-midi, les clients vont et viennent dans la petite boutique de la place du Vieux Marché de Rouen. Foot Attitude, ouverte en mars et dirigée par Bakary Kamara, est la seule enseigne de la ville spécialisée en articles de football. Ballons, maillots, chaussures... ici, les meilleures ventes suivent les modes lancées par les stars du ballon rond sur les terrains et les résultats des grands clubs français, européens ou internationaux.

Une clientèle variée

Alors qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’équipe de France n’avait pas encore terminé la phase qualificative aux quarts de finale, l’engouement pour les Bleus semblait tout relatif. "Oui, on vend des maillots de l’équipe de France, mais on sent que le public est encore en attente de résultats", confie Adrien Chaillet qui vous accueille au magasin. Il y a quelques semaines, Foot Attitude surfait sur la vague US Quevilly. Un bon parcours de la bande à Benzema et les maillots bleus pourraient s’arracher.

La clientèle est variée. Enfants, ados, couples, sportifs confirmés ou footballeurs du dimanche... "Il en a de tous les âges. Des enfants qui sortent de l’école aux grands-parents qui viennent acheter un maillot pour un anniversaire. C’est le grand avantage du football : c’est un sport très populaire".

L’activité soutenue de la nouvelle enseigne semble démontrer la bonne vitalité du foot dans l’agglomération rouennaise. "Même s’il n’y a pas de grands clubs en Ligue 1 ou Ligue 2, il y a pas mal de footeux dans l’agglo", estime Adrien Chaillet. Ce ne sont pas Bakary Kamara et son équipe qui vont s’en plaindre...

Pratique. Foot Attitude, 18 place du Vieux Marché, à Rouen. Tél. 02.35.89.69.06. Sur internet : www.footattitude.com.