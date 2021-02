Orne. Attention, travaux : des autocars remplacent les trains

Créer une autoroute ferroviaire en mettant des camions sur les trains entre Cherbourg et Bayonne, c'est écologique, mais ça nécessite des aménagements.

D'importants travaux débutent lundi 22 février, pour toute la durée des vacances scolaires d'hiver, sur la ligne SNCF Caen/Alençon. Il s'agit de détruire un pont situé à Neauphe-sous-Essai et d'abaisser la route qui passe sous un pont à Vingt-Hanaps. Le trafic des trains est totalement interrompu, week-end y compris, entre Argentan et Alençon. Des autocars de substitution sont mis en place, mais cela allonge le temps de parcours. À certains horaires, des cars feront le trajet complet de Caen jusqu'au Mans et le train Caen/Tours, qui part à 7 h 50, s'arrête au Mans.