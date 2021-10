Orne. Covid-19 : baisse du taux d'incidence, mais augmentation des contrôles

Le point sur la Covid-19 dans l'Orne, entre un taux d'incidence qui baisse et des contrôles stricts du respect du couvre-feu. Le taux d'incidence est à 92,5 pour 100 000 habitants. Il est repassé sous la barre symbolique des 100 cas pour 100 000 habitants, ce qui n'était pas arrivé depuis la mi-octobre 2020. 147 personnes restent hospitalisées dans l'Orne pour Covid-19, auxquelles s'ajoutent neuf patients qui sont en réanimation.

Tout comme cela avait déjà été le cas samedi 20 février, dans Alençon, un autre contrôle du respect du couvre-feu a été réalisé dimanche 21 au soir, sur la RN 12, au rond-point de Pacé, en présence du secrétaire général de la préfecture de l'Orne. Au total, huit infractions ont été verbalisées.

Le dépistage par des tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance reprend mardi 23 février à l'Aigle. Toute personne qui souhaite se faire tester est invitée sur le site de dépistage, salle Michaud, entre 9 heures et 16 h 30. Il faut venir avec sa carte d'identité et sa carte vitale.