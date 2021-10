Tennis de table (Pro A). Après une belle victoire, le Caen TTC respire mieux 

La série de trois défaites consécutives est désormais terminée pour le Caen TTC qui a mis fin à cette dernière avec un certain panache contre Cergy-Pontoise, vendredi 19 février dernier. Toujours privés de Wang Yang, les Calvadosiens s'en sont remis au talent d'un Antoine Hachard infranchissable (3-1). L'entraîneur Xavier Renouvin pouvait légitimement souffler, et savourer. "On a eu un très bon match qui tombe à point nommé, même si on avait souligné lors de nos défaites que notre groupe est capable de répondre même sans Wang Yang, expose-t-il. Je n'en doutais pas, mais encore fallait-il le prouver à la table."

Huitième, mais à bonne distance de la zone rouge, Caen ira à Rouen, le 26 mars prochain.