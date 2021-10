Longvillers. Dix semaines de travaux entre Aunay-sur-Odon et Longvillers

Les travaux commencés en 2019 sur l'axe Villers-Bocage-Aunay-sur-Odon vont se poursuivre à compter du lundi 15 mars. Cette dernière phase du chantier, d'une durée d'environ dix semaines, consiste à améliorer la sécurité des usagers. Durant les huit premières semaines, des travaux d'assainissement et de terrassements pour élargir la route seront réalisés avant la mise en place de bandes multifonctions d'1 m 50 (BMF) sur le côté des routes. Des aires d'arrêt de bus sécurisées seront aussi installées. Le sens de circulation se fera à sens unique entre Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon. Les automobilistes pourront passer par les déviations sur la RD54 et l'autoroute A84.

Durant la seconde phase des travaux (courant le mois de mai), la route départementale RD6 sera totalement fermée dans les deux sens mais la circulation sera possible via la route départementale RD54 pour récupérer l'A 84. Sera réalisée la couche de roulement. À l'issue de ces travaux, la vitesse passera de 80 à 90 km/h sur cet axe.