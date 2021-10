Le Havre. Violences conjugales : des bracelets anti-rapprochement pour dissuader

C'est le seul chiffre qui a été communiqué vendredi 19 février, à l'occasion du bilan annuel du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance du Havre. En 2020, près de 800 victimes de violences conjugales et intra-familiales ont été prises en charge par les forces de l'ordre, "soit une légère augmentation" précise le commissaire divisionnaire Evrard Rothe. Comme partout en France, les confinements ont favorisé l'apparition de ce type de faits. Ils ont aussi conduit à plusieurs expérimentations pour mieux accompagner les victimes. Un système de prises de rendez-vous au commissariat a notamment été mis en place en collaboration avec des associations spécialisées. Il sera pérennisé. C'est aussi le cas des signalements en pharmacie et au centre commercial de Mont-Gaillard.

Une zone d'alerte autour de la victime

Parallèlement, la juridiction du Havre vient de recevoir trois bracelets anti-rapprochement. "C'est un système qui permet de créer un périmètre d'alerte autour de la personne protégée" précise le procureur de la république, Bruno Dieudonné.

Concrètement, la justice peut imposer à un prévenu le port de ce bracelet qui le géolocalise. S'il s'approche trop la victime, le boîtier qu'elle a toujours sur elle en permanence permet d'alerter les forces de l'ordre. Pour l'heure, ces bracelets n'ont pas encore été attribués.

Pour rappel, pour une aide ou un conseil anonyme et gratuit sur les violences intra-familiales, il est possible de téléphoner au 3919. En cas d'urgence, composer le 17.