Podcast. Christiane Rancé, le grand large la rend si belle

Les livres de Christiane Rancé ne laissent jamais indifférents. Les mots sont choisis pour aller voir au-delà des apparences, pour sonder les âmes, leurs grandeurs mais aussi leurs turpitudes et leurs combats quand le matérialisme voudrait les nier. Christiane Rancé a beaucoup voyagé dans l'exercice de son métier de grand reporter et par goût personnel. Dans " Le grand large ", elle livre une réflexion intime et profonde sur le sens du voyage et la recherche de ce qu'elle nomme le " vrai lieu ". Cet ailleurs qui nous correspondrait totalement. Les voyages de Christiane Rancé sont des quêtes intérieures. Ode magnifique à la vie, à la joie, à la foi et à l'espérance, " Le grand large " est un grand livre chargé de pensées précieuses pour notre temps. Dans une langue poétique, l'auteur y partage ses souvenirs, ses réflexions existentielles, ses doutes et sa joie de vivre. Christiane Rancé a l'élégance suprême de partager ses trouvailles.

Ecoutez notre entretien avec Christiane Rancé pour "Des bouquins dans les poches" :

"Le grand large" de Christiane Rancé - Albin Michel