Sandouville. Chez Synthomer, reprise du travail après 15 jours de grève

Voilà quinze jours que la production était stoppée sur l'usine Omnova/Synthomer de Sandouville. Mais la CGT, syndicat majoritaire, a décidé jeudi 18 février de suspendre le mouvement de grève en cours depuis le début du mois. "Nous avons obtenu six CDD et trois intérimaires pour renforcer les équipes", indique Sylvain Chapelle, délégué syndical. À cela s'ajoute notamment une Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui doit permettre d'anticiper les futurs départs à la retraite, "trente personnes dans les cinq ans à venir". Un Comité social et économique extraordinaire va être organisé pour évoquer l'économie de l'usine. Le groupe Synthomer, désormais propriétaire du site, prévoit un plan de transformation.