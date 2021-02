Football. Le championnat de N2 va bel et bien reprendre pour Granville

La Fédération française de football a confirmé, jeudi 18 février, la reprise du championnat de National 2. Les équipes termineront la phase aller avant une seconde phase de play-off pour les huit premiers et de play-down pour les huit derniers. Ce retour à la compétition est accompagné d'une dérogation pour s'entraîner après 18 heures et d'un protocole sanitaire strict conforme à celui observé en Coupe de France, avec matchs à huis clos et tests PCR obligatoires avant chaque match. L'US Granville reprendra donc le chemin des terrains le 13 mars. Des pelouses qu'elle n'a plus foulées en compétition officielle depuis le 24 octobre. Les joueurs de Johann Gallon reprendront probablement par la réception de Chartres.