Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit : "Compliqué en configuration assise"

Les festivals d'été, c'est oui, mais avec une jauge maximale de 5 000 personnes, en plein air et assis. Voilà ce qui est ressorti du rendez-vous jeudi 18 février, entre la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et une délégation de 14 organisateurs de festivals.

Des contraintes qui risquent de poser problème à certains festivals, comme Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves, pour lequel la configuration assise est "assez compliquée à envisager".

Pour Pierre-Olivier Madelaine, administrateur du festival manchois, "le site ne se prête pas à l'installation de tribunes, de gradins ou même de chaises".

Une épine de plus dans le pied des organisateurs, qui avaient déjà fait le choix de reporter le traditionnel festival du mois de mai au mois d'août, les 20,21 et 22, pour se laisser plus de chances, au vu de la situation sanitaire, d'organiser l'événement.