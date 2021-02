[Photos] Cotentin. Il fait visiter un bunker de la Seconde Guerre mondiale

Perché à une trentaine de mètres de hauteur, le poste de commandement des Batteries de Crisbecq à Saint-Marcouf a une vue imprenable sur les plages du Débarquement. Et pour cause, ce bunker de 130 m2 a été conçu par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale en guise d'observatoire, puis abandonné par ces derniers le 12 juin 1944. Il a été racheté, en octobre 2020, par un passionné d'Histoire, Cédric Charrier, qui a enrichi la collection du musée de nombreux objets militaires datant des deux guerres mondiales.

"Ce n'est pas Disneyland"

À l'intérieur, un décor exceptionnel, fait de béton et d'impact de balles, entouré de casques et veste de la Wehrmacht, mitrailleuse, masque à gaz, téléphone d'époque, plan de Paris…

"J'ai commencé dès l'âge de 8 ans à collectionner, du bouton de manchette au canif. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai accumulé en plus de 40 ans", confie-t-il. Cédric guide les visiteurs par petits groupes (5 maximum) et les invite à toucher et soupeser les objets d'une grande valeur, comme un casque de soldat SS. Une authenticité qu'il revendique : "Ce n'est pas Disneyland, je ne veux pas en faire un business." Ce bunker-musée est actuellement ouvert au public, sur rendez-vous. Tarif : 12 €. Infos : 06 76 16 56 75