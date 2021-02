Basket (N1). L'UBCUA conserve l'entraîneur de son équipe féminine

L'UBCUA, club d'Alençon dont l'équipe féminine évolue en Nationale 1, a annoncé mercredi 17 février que pour la saison 2021/2022, Fayssal Rhennam entamera sa 4e année à la tête de l'équipe phare. Et le club alençonais de préciser que "si à cause de la Covid, la Fédération française de basket n'a encore rien officialisé sur l'issue de la saison en cours, le staff est déjà en pleine phase de reconstruction d'une nouvelle équipe ambitieuse". On a hâte que le championnat reprenne !