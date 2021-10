Eure. Un nouveau centre logistique pour Maisons du monde, 250 emplois créés

L'enseigne d'ameublement et de décoration Maisons du monde va s'installer sur un terrain de 25 hectares à Heudebouville, dans l'Agglomération Seine-Eure. 67 000 m2 d'entrepôts seront créés et 2 000 m2 de bureaux et locaux pour le personnel. "Le bâtiment comprendra des aménagements respectueux de l'environnement et sa toiture sera composée de panneaux photovoltaïques", précise l'agglomération.

La livraison du bâtiment est prévue pour le printemps 2022. Elle s'accompagnera, à terme, de la création de 250 emplois. Il s'agit du premier site logistique de Maisons du monde au nord de la France, ses autres plateformes étant jusqu'à présent situées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.