Calvados. Sophie et Élise Duval dépoussièrent l'hôtessariat

Elles ont dans le regard un brin d'espièglerie. Un petit quelque chose en plus qui, malgré la crise que traverse le secteur événementiel, leur fait garder confiance et redoubler d'énergie pour nourrir leurs projets professionnels. À la tête de Blueyes Agency à Hérouville Saint-Clair, entreprise spécialisée dans l'accueil lors de foires, salons professionnels et autres congrès, les sœurs Duval ont la trentaine tout juste fêtée. En col roulé, noir pour l'une, blanc pour l'autre, Sophie et Élise ne cultivent pas leur ressemblance, mais ne peuvent lutter contre. Leurs "deux minutes d'écart" à la naissance ont scellé une complémentarité qui, au travail, permet de marquer leur différence, à en croire leur chiffre d'affaires : "500 000 euros, avant la crise".

L'une est l'équilibre de l'autre

"Nous n'avons pas du tout le même tempérament", assurent ces deux grandes bavardes, blondes aux yeux verts. "Élise est créative et fonceuse", répond Sophie, interrogée sur ses propres qualités. "Sophie est clairvoyante, patiente", complète Élise. Comme si, en fonction des aléas ou des circonstances, l'une équilibrait l'autre. Les racines manchoises et ouvrières de leurs parents ne sont certainement pas non plus étrangères à leur réussite. "Nous n'avions pas les codes. Il a fallu construire notre propre modèle", racontent les deux jeunes femmes, diplômées d'une licence communication et marketing à Montpellier et d'une école de commerce à Pau.

"Nous avons cassé le côté pot de fleurs"

Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, qui a forcé à l'arrêt total de leurs activités, les deux sœurs ont continué à se challenger. Membres actives du Comité Miss Normandie (NDLR : Sophie a été Miss Normandie 2011), elles ont détecté le potentiel d'Amandine Petit, ancienne hôtesse de Blueyes Agency, aujourd'hui Miss France 2021, ou su s'investir dans la communication de Dorian Louvet, finaliste de Koh Lanta. "Diversifier l'activité, c'était nécessaire." Tout comme dépoussiérer l'hôtessariat lorsqu'elles ont démarré. "Il y avait un petit côté ringard. Nous avons cassé le côté pot de fleurs. Ce que nous proposons, c'est de l'accueil dynamique. Le tailleur et les talons de 10 cm, pourquoi pas. Mais ça fonctionne aussi très bien en marinière et tennis. Nous nous adaptons à l'événement." Un style qui sait convaincre : l'agence compte plus de 1 200 hôtes et hôtesses inscrits et de nombreux clients, dont le Centre international de Deauville. Un style qui leur permet de traverser la crise sanitaire et de n'avoir dans le viseur qu'un seul objectif : la reprise.