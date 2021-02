Tennis de table (Pro B). La Bayard Argentan reçoit Tours pour la dernière journée de la phase aller

C'est un match en retard de l'ultime journée du championnat de France de tennis de table de Pro B : Argentan reçoit Tours le vendredi 19 février à 17 heures.

Alors que la Bayard Argentan tennis de table a brillamment remporté 3/0 son premier match de la phase retour dimanche 14 février à Miramas, l'ultime match de la phase aller n'est disputé que vendredi 19 février : Argentan reçoit Tours, équipe qui, au classement, se situe juste devant les Ornais. "C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans le calendrier", explique Laurent Launay, le manager général du club ornais. "Mais les joueurs de Tours ont été cas contacts Covid après une rencontre et on a dû retrouver une date pour disputer ce match." Selon le coach, la rencontre s'annonce très équilibrée : "Tout est possible, sur le papier, Tours est supérieur, mais il y a une émulation chez les Argentanais après leur victoire dimanche dernier à Miramas." Un match sans public, Covid oblige, mais à suivre sur la page Facebook de la Bayard tennis de table, avec, pour la première fois, deux commentateurs en direct !