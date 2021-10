Caux Seine Agglo. Les médiathèques prolongent l'opération un livre pour 1 euro

Les médiathèques de Rives-en-Seine et de Lillebonne prolongent leur action "Une seconde vie pour les livres et CD" jusqu'au 27 mars. Le réseau des médiathèques Caux Seine agglo offre la possibilité de donner une seconde vie aux livres et CD retirés des collections. Chaque document possède un prix de vente fixé à 1 euro. L'opération permet de renouveler les collections sans détruire des livres. Déjà plus de 6 800 documents ont trouvé un nouveau foyer depuis l'été 2020.

Horaires d'ouverture des médiathèques de Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine et de Lillebonne :

Lundi : fermé

Mardi : 14 heures -17 h 30

Mercredi : 10 heures -17 h 30

Jeudi : 14 heures -17 h 30

Vendredi : 14 heures - 17 h 30

Samedi : 10 heures - 17 heures