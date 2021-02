Pays d'Auge. Circulation perturbée jusqu'à fin 2021 en raison de travaux

Avis à tous les usagers de la route départementale 16, entre la Haie Tondue et le carrefour Saint-Jean dans le pays d'Auge. En raison de travaux de sécurisation à Bonnebosq, village d'un peu plus de 600 habitants, dès le lundi 22 février, la circulation sera perturbée jusqu'à la fin de l'année 2021.

Les automobilistes seront ralentis, dans un premier temps, par des feux de chantier alternatifs. Ponctuellement, pendant les trois phases de travaux, la totalité de l'axe sera fermée. Des déviations seront mises en place par les RD 45 et 675, en passant par Annebault pour rejoindre Dozulé, et les RD 16 et 85, entre Notre-Dame-d'Estrées et Dozulé. Pour rappel, la circulation des poids lourds est interdite sur cet axe.