[Vidéo] Le Havre. Gaspillage alimentaire : dans ces lycées, ils pèsent les restes

Interdiction de sortir de table avant d'avoir fini son assiette ! La règle s'applique dans certaines familles, mais à l'école, c'est une autre histoire… La Région Normandie et l'association Unis-Cité mènent depuis le mois de décembre une expérimentation contre le gaspillage alimentaire dans quatre lycées du Havre : Claude-Monet, François-1er, Robert-Schuman et Jules-Lecesne. Quatre volontaires en service civique, âgés de 18 à 23 ans, s'invitent certains midis pour peser les restes. "Viandes, féculents, pains, laitages… Les aliments sont répartis dans des seaux, par catégorie. Ce qui est bien, c'est qu'ils voient la quantité qu'ils jettent", remarque Giovanny Barbosa, l'un des quatre intervenants.

77 grammes jetés par élève

Cette phase de diagnostic a permis d'établir une moyenne de 77 grammes jetés par élève et par repas, soit moins que la moyenne nationale, estimée à 100 grammes. Pour tenter de réduire de 30 % le gaspillage d'ici la fin d'année, les jeunes d'Unis-Cité vont notamment organiser des ciné-débats. Anaïs Joseph-August y croit : "C'est plus facile quand on parle de jeunes à jeunes. Et cette génération est beaucoup plus sensibilisée sur l'environnement, le climat. Il faut juste faire des efforts pour y arriver."

Première solution, selon Ethan Hébert, la communication. "Beaucoup prennent leur assiette et s'en vont. Parler avec les personnels de cuisine permet de dire quelle quantité on veut dans l'assiette." Wassim Mokrani, quatrième volontaire, ajoute un conseil pratique pour le pain, numéro 1 dans les poubelles : "Le mettre dans sa poche et le garder pour le goûter !"

La Région Normandie, qui soutient le projet à hauteur de 20 000 euros, sert chaque midi 86 000 repas.