Vaccination en résidence autonomie. "J'avais hâte pour profiter de ma famille"

Brigitte Ferrand, 84 ans, qui habite la résidence autonomie Les Faïenciers à Rouen, attendait le vaccin avec impatience. "J'avais hâte pour profiter de ma famille, mes enfants et mes petits-enfants", explique-t-elle, alors qu'elle s'apprête à recevoir la première dose, mercredi 17 février. Elle est particulièrement au fait des dangers de la Covid-19, puisqu'elle a contracté la maladie en mars 2020. Elle a alors passé neuf jours sous oxygène, puis 45 jours en post-Covid à la Croix-Rouge. "J'ai dû réapprendre à marcher, à manger, j'ai été secouée point de vue tête et muscles aussi", décrit-elle. Elle s'est remise, petit à petit. Son mari, malade en même temps qu'elle n'a, en revanche, pas pu vaincre la maladie. "Il me manque énormément… Je voulais partir en même temps que lui", raconte-t-elle, les yeux encore humides. C'est pour ses enfants et petits-enfants qu'elle s'est battue, en attendant des jours meilleurs.

"On fait très attention, je ne peux pas les embrasser. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas participer à un repas de famille".

Avec le vaccin, Brigitte Ferrand espère retrouver une vie normale, "se passer un peu du masque" et surtout "ne pas rechuter".

Rendez-vous pour la deuxième dose d'ici trois semaines.