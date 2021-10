Calvados. De la réflexologie plantaire offerte aux étudiants

Repas à 1 €, coupe de cheveux à 5 €… Les initiatives pour aider les étudiants en cette période de crise sont de plus en plus nombreuses. Entre le lundi 15 et le dimanche 21 mars, des réflexologues exerçant dans le département du Calvados vont offrir une séance de réflexologie plantaire à tous les étudiants qui ont besoin de réconfort. Pour en profiter, il faut être âgé de moins de 25 ans et avoir une carte étudiant en cours de validité. Le rendez-vous est obligatoire.

Pour retrouver la liste des 29 professionnels concernés, cliquez ici.