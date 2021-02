Calvados. Un poids lourd se retrouve en équilibre au-dessus de l'A13

Plus de peur que de mal ! Il était 15 h 15 ce mardi 16 février lorsqu'un spectaculaire accident s'est produit à l'entrée d'Annebault. Un poids lourd s'est retrouvé en équilibre sur les rails de sécurité d'un pont au-dessus de l'A 13. Sur la route départementale 45, entre Lisieux et Houlgate, le camion de travaux publics, vide, semblait vouloir éviter une voiture qui se déportait dans le sens inverse, avant de finir sa course dans un parapet. Le conducteur, un homme de 40 ans, a été transporté blessé léger à l'hôpital de Lisieux. Le poids lourd a été dégagé à l'aide d'une grue et la circulation sur le pont coupée le temps de l'intervention. Au total, sept sapeurs-pompiers des centres de Dozulé, Pont-L'évêque et Villers-sur-Mer étaient sur place.