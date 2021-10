Caen. Coupe à 5 euros : les coiffeuses se mobilisent pour les étudiants

"On a voulu offrir une journée solidaire aux étudiants", explique Aurélie Hélaine, fondatrice du salon de coiffure Kokliko à Caen. Ce mardi 16 février, les neuf coiffeuses de l'établissement se sont mobilisées et ont consacré leur journée aux étudiants. Tous ceux qui le souhaitaient pouvaient bénéficier d'une nouvelle coupe de cheveux pour 5 euros seulement et sur présentation d'un certificat de scolarité. "On leur offre une tasse de thé, on prend soin d'eux. On veut leur offrir un bon moment en cette période compliquée", poursuit la gérante de l'établissement. Un moment convivial qui donne du baume au cœur aux étudiants. "Je ne voulais pas particulièrement me faire couper les cheveux, mais ça me donnait l'occasion de sortir de chez moi", se confie Leila, étudiante en psychologie. À ses côtés, Mélina, étudiante en art du spectacle, est venue profiter de son moment de réconfort. "Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée chez le coiffeur, par manque de moyens. J'en profite pour refaire ma frange et couper mes pointes", raconte la jeune fille.

Un moment de partage pour étudiants et coiffeuses

"On a l'habitude de faire des colorations. C'est agréable de changer un peu, c'est dynamique et on sait qu'on leur fait plaisir", continue Angèle Bourne, coiffeuse dans le salon depuis plus de six ans. C'est sa collègue Emilie Louise qui a proposé l'initiative. "J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé aux filles et elles ont tout de suite accepté", explique la coiffeuse. Une initiative solidaire qui plaît beaucoup. "Nos clients ont apprécié l'idée et certains ont même offert des coupes à des étudiants", continue Aurélie Hélaine, la gérante du salon. Les coiffeuses de chez Kokliko ont reçu une centaine de demandes pour cette journée dédiée aux étudiants. Près de 70 jeunes sont venus se faire coiffer tout au long de la journée.