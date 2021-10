Podcast. Vos émissions Club HAC et Club Malherbe sont disponibles

C'est parti pour vos émissions football de la semaine, Club HAC et Club Malherbe. Dans le Club HAC, retour sur la victoire à Châteauroux, les perfs de Mayembo et une série de matchs intéressants avant le derby. Dans le Club Malherbe, la victoire essentielle face à Niort, les jeunes au pouvoir et un déplacement ardu à Guingamp au menu. Sans oublier la Coupe de France et une partie consacrée à Quevilly-Rouen Métropole, dernier représentant normand dans l'épreuve.

Autour de Sylvain Letouzé ce mardi 16 février, Mathieu Billeaud (Foot Normand), Maxime Lenormand (Malherbe Inside) et Aurélien Renaud (FFFTV)

