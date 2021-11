Bagnoles-de-l'Orne. Avec le printemps qui arrive, la nature se réveille à l'arboretum

Le château de Bagnoles-de-l'Orne a été construit par la famille Goupil, en 1859. Il est entouré d'un immense parc de 18 hectares, en majorité de la forêt, mais aussi avec une partie davantage paysagère. En 1966, la commune de Tessé-la-Madeleine a racheté la propriété, avant sa fusion, en 2000, avec Bagnoles-de-l'Orne.

Le parc du château abrite un parcours d'orientation et le site géologique remarquable du Roc-au-Chien. Mais surtout, un arboretum où l'on dénombre 168 essences d'arbres, plantées à l'époque de la construction du château, dont certains sont hors du commun : séquoias, cèdres, érables, qui ne poussent pas spontanément dans notre région. "On a des arbres qui sont tombés lors de tempêtes, on a pu connaître leur âge de par les cernes trouvés sur les souches", explique Jean-Pierre Bernier.

168 essences à découvrir

Cet arboriculteur retraité est devenu greeter, guide bénévole pour faire visiter l'arboretum. "Un arbre a été foudroyé derrière le château et j'ai pu vérifier qu'il avait été planté lors de la construction du château." Jean-Pierre Bernier désigne un arbre immense : "C'est un séquoia gigantea, il y a plusieurs autres espèces de séquoias, comme celui là-bas, c'est un samper virens, qui pousse sur la côte ouest des États-Unis, il fait 45 mètres de haut, c'est le deuxième plus haut en France ! Le gigantea vient aussi de l'ouest des USA, mais de l'intérieur des terres. On n'a pas mal de conifères. Mais les feuillus, quand ils sont en fleurs, c'est magnifique." L'ancien paysagiste, désormais à la retraite, a fait l'inventaire des arbres du parc : "J'ai rédigé une brochure, disponible à l'office de tourisme : elle présente les 168 espèces que compte l'arboretum. Ça permet à ceux qui veulent de découvrir l'arboretum seuls. Mais quand la visite se fait avec moi, je donne davantage de détails !"