Le Havre. Extension du tramway : direction Montivilliers

Le projet d'extension du tramway du Havre a été présenté lundi 15 février. Il sera mis en délibéré lors du conseil communautaire du jeudi 18 février. Dans les grandes lignes, l'extension prévoit deux dessertes. L'une partira de la gare, direction le quartier des Docks et la Vallée Béreult. L'autre récupérera le tram actuel à l'université, pour desservir les quartiers sud, le stade Océane, Harfleur, l'hôpital Monod et Montivilliers. Ce nouveau tracé est le fruit d'une concertation avec les maires de la communauté urbaine, et notamment les maires du Havre, d'Harfleur et de Montivilliers. Le temps de trajet a été un enjeu important. Alors que la LER permet actuellement de rallier Le Havre à Montivilliers en 17 minutes, il ne fallait pas que le nouveau tramway rallonge trop le temps de ce parcours. Il devrait se faire en 25 minutes. Jérôme Dubosc, le maire de Montivilliers, n'y voit que des avantages : un temps acceptable et surtout une cadence que n'offre pas le train. Le tram fonctionnera de 5 heures à 23 h 30 avec une rame toutes les 8 minutes.

Carte de l'extension du tram.

La nouvelle ligne sera complétée par des parkings relais à Montivilliers et Harfleur. Une réflexion sera lancée concernant la Brèque. Il va falloir repenser ce nœud routier pour mieux gérer le multimodal (station de tram, voies piétonnes, voies bus, etc.).