Saint-Lô. Des concerts tests : le directeur du Normandy attentif aux résultats

Ils n'osent même plus évoquer de date, ni même de saison pour leur réouverture, par peur de devenir "un peu fous". Les directeurs de salles de spectacle ont pourtant reçu un signal positif, ce lundi 15 février, de la part de la ministre de la Culture. Des concerts tests vont être organisés au mois de mars à Paris et Marseille. Un premier pas vers un retour des artistes sur scène et du public dans les gradins. À Saint-Lô, le directeur du Normandy, Nicolas d'Aprigny, se réjouit d'une telle nouvelle : "On sera attentifs aux résultats, mais je le dis et le redis, nous (NDLR : les organisateurs de concerts) sommes de gens sérieux et créer des protocoles sanitaires et les appliquer, ce sont des choses qu'on sait faire [...] Il est temps de nous laisser rouvrir."

