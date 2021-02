France-Monde. Des sondages qui pourraient tout changer

Marine Le Pen “peut gagner la présidentielle en 2022”, constate Bruno Le Maire au vu des sondages. En effet ceux-ci placent la cheffe du RN en tête du premier tour, et lui prédisent 48 % au second tour contre un Macron à 52 % seulement.

Sur quels renforts de voix pourrait compter Macron entre les deux tours ? Un électeur de gauche sur deux déclare aux sondeurs ne pas vouloir voter pour lui, même face à Marine Le Pen : ce qui rend hypothétique l'idée d'un “front républicain” et d'une dynamique de second tour comparable à celle de 2017. "Avec 48 % des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen confirme qu'elle est en capacité de l'emporter en 2022", affirme donc cette semaine le vice-président du RN, Jordan Bardella.

"L'élection de Marine Le Pen, on le sait tous, est une possibilité", confirme Le Maire. Et il sonne le branle-bas : "Elle doit donc être combattue ! Combattue avec des idées, combattue avec des convictions, combattue avec des résultats, combattue avec des hommes et des femmes qui s'engagent…"

Plus d'un an avant le premier tour de la présidentielle, c'est un appel aux armes un peu prématuré. Mais il montre l'inquiétude de l'Elysée à l'idée que, peut-être, le face à face Macron - Le Pen pourrait ne plus être une garantie de réélection pour le président sortant.

Bruno Le Maire lève l'étendard européen

En effet les colères sociales de 2019, et la longue et troublante épreuve du Covid 19 avec ses virages gouvernementaux, ont affaibli l'image du chef de l'Etat. La Macronie se trouve aujourd'hui devant deux incertitudes : sur les réserves de voix en 2022, mais aussi sur le contenu des arguments à opposer à Mme Le Pen.

Christophe Castaner, patron des députés LREM, déclare le 15 février que “le RN est contre la République”. Les commentateurs objectent que cet argument-là a été avancé pendant 35 ans sans réussir à freiner le FN-RN aux présidentielles... Bruno Le Maire, lui non plus, n'a aucun doute : en 2021 Emmanuel Macron n'est pas électoralement enlisé comme Hollande l'était en 2016. Et son leitmotiv “Europe contre nationalisme” est toujours valable. Donc, dit Le Maire, “je souhaite qu'il soit candidat, qu'il soit réélu, et que, dans ce combat contre Marine Le Pen, nos idées l'emportent". Dans son esprit il s'agit de fustiger les attaques lepénistes contre la Banque centrale européenne : "Marine Le Pen n'a cessé de dénoncer la zone euro, la BCE. Alors que s'il n'y avait pas eu la BCE, aujourd'hui la France ne serait pas en mesure de lever de la dette !"

Mais que les macronistes livrent la bataille de 2022 sous le drapeau bleu étoilé de l'Union européenne, ne dérange pas la cheffe du RN : elle le souhaite au contraire, pariant sur une impopularité de Bruxelles auprès des électeurs. D'autant que, même à gauche, la conviction européiste flageole depuis quelque temps : d'où un malaise à ce sujet au sein d'Europe-Ecologie. Et d'où la réapparition d'Arnaud Montebourg.

A droite, Xavier Bertrand fait son chemin

Les sondages donnant un Macron faible au second tour de 2022 entrouvrent à la droite LR une idée de manœuvre : que le futur candidat de la droite et du centre se pose en “meilleur adversaire de Marine Le Pen”. Xavier Bertrand se verrait bien dans ce rôle conforme à sa stratégie : rassembler à droite, puis élargir… Mais au final le candidat recherché sera celui – ou celle – des présidentiables qui aura pris l'ascendant après les régionales de juin.