France-Monde. Le grand débat : où fixer “l'âge du consentement”

Le débat législatif sur les relations sexuelles d'un mineur avec un majeur est soutenu dans l'actualité par deux scandales visant des célébrités : le politologue Olivier Duhamel, accusé par sa fille au nom de son fils ; puis l'acteur Richard Berry accusé par sa fille... A quel âge fixer le seuil où l'on peut parler du consentement d'un mineur : quinze ans, comme le prônent 164 acteurs et artistes appuyés par le gouvernement ? “Non : dix-huit ans”, demande plus radicalement le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti – applaudi par les trente associations du Collectif pour l'enfance, qui tweetent : “On semble avoir enfin entendu nos demandes.” Et l'association 'Face à l'inceste' : “La mobilisation commence à payer ! Restons vigilants.”