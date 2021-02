Normandie. Un ordinateur portable pour chaque élève de Seconde à la rentrée ?

Un ordinateur portable pour chaque élève de Normandie entrant en classe de Seconde ou en première année de CAP, dès la rentrée prochaine.

C'est la délibération sur laquelle les élus de la Région doivent se prononcer ce lundi 15 février, en assemblée plénière à Rouen.

20 millions d'euros par an

Coût de la mesure, destinée à réduire la fracture territoriale numérique : 20 millions d'euros par an. L'équipement sera conservé par l'élève le temps de sa scolarité, à l'issue de laquelle une option d'achat lui sera proposée. Les conseils d'administration des 150 lycées de Normandie (publics et privés) sont actuellement invités à se prononcer en interne sur leur volonté, ou non, d'équiper leurs élèves.