Rouen. L'avenir du BTP en formation au Bâtiment CFA Normandie

Association coordinatrice régionale des sept Bâtiment CFA normands,

Bâtiment CFA Normandie accompagne chaque année plus de 4000 jeunes en apprentissage, ainsi que de nombreux professionnels du BTP dans leurs projets de formation continue, participant au renouveau et à l'évolution des compétences

au sein du secteur de la construction normande.

Des sites dans toute la Normandie

pour une formation simplifiée

Afin de faciliter la formation et la mobilité des jeunes, l'organisme dispose de sept centres disséminés sur la région : Alençon, Caen, Coutances, Dieppe, Le Havre, Rouen Lanfry et Evreux.

Les jeunes de 15 à 29 ans et les professionnels du bâtiment peuvent y suivre une formation pratique, générale et technologique dans le cadre de CAP, mention complémentaire BP, Bac Pro, BTS, diplôme d'ingénieur ou de la formation continue dans de nombreuses filières : études et encadrement, gros œuvre couverture, traitement des énergies, bois, finition et métallerie.

L'alternance : une porte d'entrée

sur le monde de l'emploi

L'alternance, c'est la garantie d'emprunter une porte d'entrée vers le monde de l'emploi tout en bénéficiant de modules de qualité.

Bâtiment CFA Normandie assure à ses alternants des parcours sur-mesure en présentiel comme en distanciel,

intégrant des outils numériques pédagogiques innovants (imprimantes 3D, simulateurs de réalité virtuelle et augmentée, drones) afin de suivre toutes les évolutions du BTP.