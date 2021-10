Football. QRM s'offre le derby et les 32e de finale de la Coupe de France

"On a été meilleurs qu'eux, mais ils ont été efficaces." Amer, David Giguel, l'entraîneur du FC Rouen l'était forcément samedi 13 février, à la sortie du derby perdu en Coupe de France devant le club voisin et peu ami de QRM. Toujours est-il qu'au bout du compte, ce sont bien les hommes de Bruno Irles qui seront les derniers à représenter la Normandie dans cette cuvée 2021 de la reine des coupes de l'hexagone. D'ailleurs, le coach des Rouge et Jaune n'a rien feint : "On est désolés pour le contenu. Si on avait posé le jeu, on se serait fait piéger", a-t-il confié, avant de se plonger dans le prochain tour qui lui permet surtout de "préparer la suite du championnat et voir d'autres joueurs, de voir ce qu'ils pourraient m'apporter". Car Irles le martèle, c'est le championnat de National et la montée qui sont l'objectif : "La Coupe n'est pas une priorité, l'équipe qui sera alignée samedi, à trois jours de notre déplacement à Sète, ne sera évidemment pas la même que contre le FCR." Ce sera à Créteil ou au Red Star (match joué mardi 10 février). Pour le dernier tour avant l'arrivée des pros de Ligue 1.