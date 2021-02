Tennis de table (Pro A) . Les Coyotes de Rouen à Hennebont avec  des ambitions

Dans un championnat de Pro A plus serré que jamais derrière une formation de Jura Morez qui caracole en tête, les Rouennais de Stéphane Hucliez redressent petit à petit leur trajectoire et ont repris confiance après leur succès contre Istres lors de la dernière journée : "Ce fut un match très intéressant, notamment en termes d'envie", assure le coach des Coyotes. "Ils ont été ensemble, c'était compliqué de l'emporter mais on a su faire le métier." Mardi 23 février, place à un déplacement difficile à Hennebont, avant le derby contre Caen. "Les matchs difficiles arrivent, notre équipe va montrer son vrai niveau, je n'ai aucun doute là-dessus", conclut un Stéphane Hucliez qui se veut confiant dans une saison qui est encore loin d'avoir rendu son verdict.