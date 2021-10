Football (Ligue 2). Retour en Bretagne pour des Malherbistes plus sereins

En l'emportant contre Niort samedi 13 février et en brisant leur série noire de huit matchs sans succès, les Caennais ont, en plus de se redonner du baume au cœur, quasiment officialisé le fait qu'ils n'auront pas à regarder dans le rétroviseur avec le doute d'une présence dangereuse dans le bas de classement. Et même si le jeu et la maîtrise n'étaient pas au rendez-vous face aux Niortais, Pascal Dupraz était content : "Ça fait tellement longtemps qu'on espérait renouer avec la victoire, on ne va pas faire la fine bouche. Pour gagner des matchs, il faut aussi un peu de chance, mais Dieu que ce fut dur." Un succès arraché à la faveur d'un unique but d'Anthony Weber : "Elle fait énormément de bien cette victoire ! Elle va nous permettre de retrouver joie et sérénité au travail. Quand on ne gagne pas, les semaines sont toujours compliquées. Là, c'est le soulagement qui domine." A Guingamp lundi 22 février, les Malherbistes auront à cœur de confirmer : "On fournit des efforts depuis des semaines en L2. On va se concentrer sur chaque match, sans parler de classement." La meilleure recette ?