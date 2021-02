Basket (Nationale 1). Un Caen BC tout feu, tout flamme

Quel état de forme ! La semaine dernière, les joueurs du Caen Basket Calvados ont porté de 10 à 12 leur impressionnante série de victoires consécutives en championnat. Et s'ils ne trônent pas en tête de leur poule, c'est assurément parce qu'ils comptent deux matchs en retard sur les deux seules équipes qui les précèdent : Chartres et Saint-Vallier.

À la maison contre Besançon, mercredi 10 février, la victoire fut donc au rendez-vous (84-79), mais tout ne fut pas simple. "On a manqué de rigueur défensivement, on n'a pas eu la capacité à arrêter l'adversaire collectivement ni à gérer la fin de match", pestait alors l'entraîneur Fabrice Courcier. Le message a alors été reçu par ses hommes, puisqu'à Kaysersberg samedi 13 février, c'est avant tout défensivement qu'ils ont marqué les esprits (victoire 52-86). La plus large victoire de la saison a ainsi été saluée par le coach : "En ayant très bien débuté, les choses ont été un peu plus simples dans la gestion."

Jusqu'où soufflera donc l'ouragan caennais ?