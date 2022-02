Teor : Canteleu rattrape son retard

Car le 9 juillet, la Communauté d’agglomération lancera l’un de ses principaux chantiers "transports" des mois à venir. "Il s’agit du dernier tronçon du Teor qu’il restait à équiper pour offrir le même niveau de service sur l’ensemble du réseau", résume Ludovic Letellier, chargé du chantier à la Crea. Et ce n’est pas une broutille : 9,7 millions d’euros sont investis.

Place au guidage optique

Les huit nouvelles stations, de l’arrêt "Prat" à "Georges Bizet", seront donc réhaussées pour permettre l’accessibilité des personnes handicapés ou des poussettes, dotées de bornes d’informations aux voyageurs et de distributeurs automatiques de billets. Moins visible du grand public, l’arrivée du guidage optique permettra aux Teor d’accoster au plus près du quai et de gagner quelques précieuses secondes.

Autour de ces stations modernisées, la Crea en profitera pour installer un nouveau mobilier urbain et planter quelques arbres. Enfin, dans quelques jours, un parking relais de 19 places ouvrira, route de Duclair. "Les automobilistes venant de Saint-Martin-de-Boscherville, Sahurs ou plus loin encore, pourront s’y garer pour prendre le Teor. On évitera trop de stationnement dans la ville", justifie Ludovic Letellier.

9,7 millions d'euros

Pendant ces douze mois de travaux, la circulation devrait être fréquemment perturbée, notamment de juillet à octobre, pour le réaménagement de la station “Place Jean-Jaurès”.

Parallèlement, la Ville de Canteleu en profitera pour refaire les chaussées et les trottoirs, et pour créer des pistes cyclables sur l’avenue de Versailles et les rues Hugo et Lamartine.

L’opération, financée par la Crea, les Conseils régional et général et le Fonds européen de développement régional (Feder) coûtera 9,7 millions d’euros. En perspective, la place Touyé, telle qu’elle apparaîtra après les travaux.

Thomas Blachère