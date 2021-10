Caen. À la fin de l'année, 152 défibrillateurs auront été installés à Caen

En France, 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque chaque année. 152 défibrillateurs seront mis à disposition dans la ville de Caen d'ici fin 2021, avec l'installation de 17 nouveaux appareils. Le défibrillateur et le massage cardiaque sont essentiels pour pratiquer les gestes de premiers secours. "Il est très important de proposer une formation à l'utilisation du défibrillateur et de le dédramatiser", insiste Gérard Hurelle, maire adjoint chargé des solidarités et de la santé. Des formations des agents, des CM1 et CM2 ainsi que du grand public sont prévues au cours de l'année. Au total, la ville aura investi 120 000 € dans 94 défibrillateurs depuis 2019. Une carte des emplacements des défibrillateurs est disponible sur Caen.fr (rubrique santé).