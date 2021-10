Normandie. Les dépistages massifs se poursuivent dans le Sud-Manche

Les dépistages massifs à la Covid-19 organisés dans le Sud-Manche depuis la fin janvier vont se poursuivre. Face aux taux d'incidence toujours trop élevés à Granville (301,4 cas positifs pour 100 000 habitants) et à Avranches (261,3), l'Agence régionale de santé a décidé de remettre en place des centres de tests dès mercredi prochain, sans rendez-vous et sans ordonnance. La première opération aura lieu à Pontorson, mercredi 17 février à la salle des fêtes. Le lendemain, les équipes de dépistage se rendront à la salle des fêtes de Villedieu-les-poêles. Vendredi 19 et samedi 20 février, cela aura lieu à la salle du Hérel de Granville puis à la salle Victor Hugo d'Avranches samedi 20 février. Les sites seront ouverts de 9 h à 16 h 30.