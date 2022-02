Euro 2012 : qui sera l'adversaire de l'Espagne en finale ?

La Roja n'est plus qu'à 90 ou 120 minutes d'un exploit historique, celui de réaliser le triplé coupe du Monde et deux championnats d'Europe consécutifs. Pourtant les Espagnols ont eu du mal à se défaire d'une équipe portugaise bien en place, menée par un Nani et un Cristiano Ronaldo en pleine forme.

Le gardien lusitanien, Rui Patricio a également été à la mesure de l'événement que représentait cette demi-finale de l'Euro. Auteur de plusieurs parades décisives en fin de match, il permet à son équipe de garder l'espoir de qualification aux tirs au buts. Car après 120 minutes de jeu, ni le Portugal, ni l'Espagne n'aura trouver la faille. Les deux équipes s'en remettent donc à une séance de tirs aux buts. Et tout commence bien pour le Portugais, puisque Rui Patricio arrête le tir de Alonso.

Mannschaft ou Squadra azzura ?

Mais les Espagnols n'ont pas le temps de gamberger, car il est immédiatement imité par Iker Casillas. L'Espagne l'emporte finalement après le tir d'Alvès qui s'échoue sur la barre. Fabregas ne manque pas l'occasion de qualifier son équipe et transforme le pénalty vainqueur d'un poteau rentrant. Ce soir, les Espagnols connaîtront leur adversaire de dimanche.

Ce sera soit l'Italie, soit l'Allemagne. Les Allemands ont fait forte impression depuis le début de la compétition et partent favoris dans ce match. Mais gare aux Italiens que l'on attendait pas forcément à ce niveau de la compétition et qui ont montré de belles qualités, notamment contre l'Espagne...