Le Havre. Les horloges de la tour de l'hôtel de Ville sont en panne

Les passants les plus observateurs - ou les plus pressés ! - l'auront peut-être remarqué : au Havre, les horloges de la tour de l'hôtel de Ville ne fonctionnent plus depuis mercredi 10 février.

Les cadrans de l'édifice, qui culmine à 72 m, sont figés sur 10 heures. Le froid glacial de ces derniers jours est-il à l'origine de cette panne ? Les services techniques de la Ville sont en tout cas en train d'investiguer pour en trouver l'origine et la réparer. Le mécanisme des horloges avait été entièrement démonté et remis à niveau en juin 2018. Les quatre cadrans avaient aussi bénéficié d'un lifting, afin de remplacer le système de néons à haute tension, dangereux et capricieux en cas d'intempérie, par des LED, plus économes en énergie.