Caen. Lucie Philippe et Pierre de la Besnardière vont sillonner les océans

"Après cinq ans d'expérience d'infirmier chez les Pompiers de Paris pour l'un et d'infirmière dans les services d'urgence et de réanimation à Avranches pour l'autre, nous avons voulu prendre une parenthèse professionnelle dans notre vie. Notre projet s'est construit autour d'une volonté d'apprendre les gestes qui sauvent. En France seulement 20% des gens sont formés aux gestes de premiers secours. Nous sommes confrontés tous les jours, dans notre métier, à cette ignorance du grand public. Il est important de sensibiliser la jeune génération afin de pallier ce manque. C'est pourquoi nous réaliserons un tour de Normandie, de Bretagne puis de l'Atlantique à la voile. L'objectif est de rencontrer le plus grand nombre d'enfants dans les écoles, les clubs sportifs, les centres éducatifs, pour promouvoir le secourisme et former aux gestes qui sauvent."

Ecoutez l'interview diffusé sur Tendance Ouest :