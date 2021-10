Seine-Maritime. Un nouvel appel à projets pour l'église Saint-Paul à Rouen

C'est l'un des dossiers prioritaires qui attendait Fatima El-Khili sur son bureau lors de son arrivée en tant qu'adjointe au maire de Rouen, en charge de l'urbanisme. Depuis quatre ans, l'église Saint-Paul, située rive droite, près du pont Mathilde, attend de connaître un nouvel avenir. Ciblée en 2019 dans l'appel à projets pour réinventer le patrimoine de Rouen, l'église, dont des vestiges attenants sont classés aux monuments historiques, n'avait alors pas trouvé de candidat intéressé.

Faciliter les accès

"L'accès à Saint-Paul est un frein, rappelle Fatima El-Khili. Mais une étude de mobilité est en cours et il est notamment possible d'élargir en partie le parvis." L'église est quelque peu isolée, derrière des axes de circulation importants. "90 000 véhicules passent chaque jour dans le secteur. L'environnement est contraint mais, à court terme, nous pouvons réduire à une voie pour tourner vers l'est", indique ainsi l'adjointe au maire, ce qui permettrait d'aménager un parvis plus grand devant l'édifice. "Le bâti est correct, il n'y a pas de gros désordre", précise-t-elle.

Ces modifications doivent ainsi encourager les porteurs de projets à se saisir du dossier : "Nous sommes ouverts pour voir les lieux accueillir une programmation culturelle ou un commerce par exemple, mais nous ne voulons pas d'habitation", poursuit Fatima El-Khili avec l'idée majeure de "préserver le patrimoine historique". Un hôtel n'est cependant pas exclu. "C'est aux porteurs de projets de faire des propositions innovantes auquel nous n'avons pas pensé." L'adjointe ajoute avoir déjà eu "quelques contacts". La consultation sera lancée en deux phases, avec la première entre mars et avril puis la seconde durant l'été où seuls trois candidats retenus seront auditionnés. Le projet choisi devrait être dévoilé en septembre.