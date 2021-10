Football. En pleine crise, les invités du SM Caen contre PSG font polémique 

"Le Stade Malherbe Caen regrette l'image renvoyée par l'invitation de partenaires et de soutiens du club lors du match de coupe de France SM Caen-PSG destinée à les remercier dans un contexte économique difficile." En quelques mots jeudi 11 février tard dans la soirée, le SM Caen a réagi à un article du Parisien sur la présence d'invités dans les tribunes du stade d'Ornano lors de la rencontre entre Caen et le Paris SG. Dans le Salon des étoiles (salon central de la tribune présidentielle), dans les loges partenaires et au sommet du stade dans d'autres salons VIP, plusieurs dizaines d'invités étaient présents.

Sollicitée, la préfecture du Calvados indique "à la suite d'éléments portés à notre connaissance hier, et après que des explications circonstanciées ait été demandées au club, celui-ci a fait l'objet, comme le prévoit la règlementation sanitaire, d'une mise en demeure en application de l'article 29 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020"

Chez les supporters du Malherbe Normandy Kop, "nous n'allons pas communiquer à ce sujet, la presse l'a déjà fait".

Reconnaissant une erreur, le président Olivier Pickeu a conclu le communiqué explicatif en assurant que "le SM Caen fait preuve de la plus grande exemplarité et renforcera sa vigilance pour continuer d'appliquer les règles sanitaires strictes".